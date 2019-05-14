Гранты победителям пензенского форума «Сурские ласточки» увеличены до 50 тыс. рублей Общество

Пенза, 14 мая 2019. PenzaNews. Размер грантов победителям регионального молодежного форума «Сурские ласточки», который пройдет на базе санатория «Березовая роща» под Пензой с 22 по 24 мая, увеличен с 10 до 50 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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Такая поддержка будет оказана на реализацию пяти проектов.

На форуме предусмотрены тематические смены «Регион добрых дел», «Патриоты XXI века», «Культурный край», «Студформат» и «Предприниматели и новаторы». Кураторами площадок выступят лидеры общественных организаций, федеральные эксперты, специалисты по молодежной политике в Пензенской области.

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Отличительной особенностью станет индивидуальная работа участников с экспертами, в том числе и с руководителями крупных проектов, например, с директором Российского центра содействия молодежному предпринимательству Анатолием Зориным.

Участниками мероприятия станут студенты и преподаватели вузов и колледжей, ученые, предприниматели, трудящиеся, представители молодежных движений, общественных организаций и объединений, органов студенческого самоуправления в возрасте от 18 до 30 лет. Впервые в основном потоке форума будут участвовать иностранные граждане, обучающиеся в регионе, и лица с ограниченными возможностями здоровья.

Претендентам необходимо зарегистрироваться на сайте «Молодежь России» до 17 мая. Затем будет проведен отбор проектов, где будут выявлены 125 лучших разработок, авторов которых пригласят на форум.