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Гранты победителям пензенского форума «Сурские ласточки» увеличены до 50 тыс. рублей

09:08 | 14.05.2019 | Общество

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Пенза, 14 мая 2019. PenzaNews. Размер грантов победителям регионального молодежного форума «Сурские ласточки», который пройдет на базе санатория «Березовая роща» под Пензой с 22 по 24 мая, увеличен с 10 до 50 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Гранты победителям пензенского форума «Сурские ласточки» увеличены до 50 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Такая поддержка будет оказана на реализацию пяти проектов.

На форуме предусмотрены тематические смены «Регион добрых дел», «Патриоты XXI века», «Культурный край», «Студформат» и «Предприниматели и новаторы». Кураторами площадок выступят лидеры общественных организаций, федеральные эксперты, специалисты по молодежной политике в Пензенской области.

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Отличительной особенностью станет индивидуальная работа участников с экспертами, в том числе и с руководителями крупных проектов, например, с директором Российского центра содействия молодежному предпринимательству Анатолием Зориным.

Участниками мероприятия станут студенты и преподаватели вузов и колледжей, ученые, предприниматели, трудящиеся, представители молодежных движений, общественных организаций и объединений, органов студенческого самоуправления в возрасте от 18 до 30 лет. Впервые в основном потоке форума будут участвовать иностранные граждане, обучающиеся в регионе, и лица с ограниченными возможностями здоровья.

Претендентам необходимо зарегистрироваться на сайте «Молодежь России» до 17 мая. Затем будет проведен отбор проектов, где будут выявлены 125 лучших разработок, авторов которых пригласят на форум.

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