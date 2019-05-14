Виктор Кувайцев предложил для Дня города концепцию «Фестивальная Пенза» Общество

Пенза, 14 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил провести мероприятия в честь 356-летия города 12 июня в рамках единой концепции «Фестивальная Пенза».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В этом году не будем делать ставку на массовое шествие трудовых коллективов, проведем в День города ряд фестивалей, доступных для каждой категории жителей», — сказал он в ходе совещания в мэрии во вторник, 14 мая.

Читайте также

В Пензе День России отметили фестивалем НКО, «Саммитом плова» и ярмаркой народных умельцев

Виктор Кувайцев поручил курировать подготовку к празднику своему заместителю Владимиру Попкову.

«В мероприятиях должны быть задействованы разные площадки, чтобы как можно больше жителей могли принять участие в фестивалях», — сказал глава администрации.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в День города планируется провести фестивали национальных культур, маломобильных групп населения, ремесленников, а также театральный и книжный.

Центром торжеств, как ожидается, станет Юбилейная площадь Пензы.