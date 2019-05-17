EN
10:19:49 Пятница, 17 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

После вопроса пензенской журналистки президенту России организована проверка

09:40 | 17.05.2019 | Общество

Печать

Пенза, 17 мая 2019. PenzaNews. Доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность», организована в Пензе после вопроса корреспондента ТРК «Экспресс» Анжелики Пальцевой президенту России Владимиру Путину о том, как СМИ могут повлиять на недобросовестных подрядчиков, который она задала в ходе медиафорума ОНФ в Сочи. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

После вопроса пензенской журналистки президенту России организована проверка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«От корреспондента пензенской телерадиокомпании прозвучала информация о задержке компанией-подрядчиком из Санкт-Петербурга на 7 месяцев ввода в эксплуатацию лифтов, замененных по программе капитального ремонта в доме №30А на улице Карпинского в городе Пензе. При этом супружеская пара ветеранов Великой Отечественной войны, проживающая на 7 этаже, фактически оказалась заложником этой ситуации, поскольку они по состоянию своего здоровья не могли без лифта выйти из дома», — сказала она.

Татьяна Махницкая уточнила, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области, отвечающих за обеспечение организации и своевременного проведения капремонта общего имущества в МКД.

«По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавила собеседница агентства.

Загрузка...
Читайте также
Ларисе Алексеевой предложено присвоить звание почетного гражданина Пензы В Нижнем Ломове насмерть разбился мотоциклист
Специалисты АО «Транснефть – Дружба» провели урок по охране труда для пензенских школьников Стало известно, что в праздники предпочли смотреть пензенские абоненты «Интерактивного ТВ»
«Т Плюс» удалось повысить надежность сетей в Пензе — Андрей Вагнер Со счета банковской карты жительницы Каменского района похитили почти 200 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама