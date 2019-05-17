После вопроса пензенской журналистки президенту России организована проверка Общество

Пенза, 17 мая 2019. PenzaNews. Доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность», организована в Пензе после вопроса корреспондента ТРК «Экспресс» Анжелики Пальцевой президенту России Владимиру Путину о том, как СМИ могут повлиять на недобросовестных подрядчиков, который она задала в ходе медиафорума ОНФ в Сочи. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«От корреспондента пензенской телерадиокомпании прозвучала информация о задержке компанией-подрядчиком из Санкт-Петербурга на 7 месяцев ввода в эксплуатацию лифтов, замененных по программе капитального ремонта в доме №30А на улице Карпинского в городе Пензе. При этом супружеская пара ветеранов Великой Отечественной войны, проживающая на 7 этаже, фактически оказалась заложником этой ситуации, поскольку они по состоянию своего здоровья не могли без лифта выйти из дома», — сказала она.

Татьяна Махницкая уточнила, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области, отвечающих за обеспечение организации и своевременного проведения капремонта общего имущества в МКД.

«По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавила собеседница агентства.