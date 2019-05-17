Мэр Пензы прокомментировал итоги заседания совета по развитию местного самоуправления Общество

Балаково, 17 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев прокомментировал итоги заседания окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления, которое полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел в Саратовской области.

Фото: Penza-gorod.ru

Говоря об одной из центральных тем мероприятия, которой стала новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), мэр Пензы отметил, что ответственность региональных операторов необходимо повышать.

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«Надо делать все, чтобы регоператоры понимали, что доверие населения и авторитет на рынке следует завоевывать. Люди несут затраты и должны получать качественную услугу, видеть, что в городах становится чище», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

По его словам, еще одним важным пунктом является раздельный сбор мусора.

«В настоящее время не во всех городах регоператоры готовы организовать эту услугу. Об этом мы говорим в нашей области и сегодня на заседании обменялись опытом с коллегами, послушали представителей регионов, где есть наработки в этом направлении», — сказал глава администрации Пензы.

В числе других тем он выделил проблему ветхого и аварийного жилья, напомнив, что ранее в ходе заседания Ассоциации городов Поволжья были озвучены предложения по совершенствованию процесса расселения.

«И в Пензе, и в других городах еще много аварийного жилья. На муниципальные бюджеты ложится большая нагрузка: помимо строительства нового жилья, речь идет об обустройстве инженерных сетей, дорог, возведении школ, детских садов. Мы реализуем программу по расселению во многом благодаря поддержке губернатора области, и продолжим эту работу», — заверил мэр.

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По словам Виктора Кувайцева, ситуацию усложняет то, что существует разница между рыночными ценами на жилье и нормативами, установленными для регионов Минстроем РФ — для Пензенской области определены расценки в размере 35 тыс. рублей за 1 кв. метр.

Он выразил уверенность, что изменения на федеральном уровне смогут решить данную проблему.

«Застройщик, который по итогам конкурсных процедур выполняет обязанности по строительству жилья по программе переселения граждан, ищет выходы, чтобы минимизировать свои затраты. Компания не будет работать себе в убыток. Такая ситуация может повлиять на качество жилья, чего мы не можем допустить», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.