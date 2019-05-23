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Мэр Пензы дал ряд поручений, касающихся тротуаров на Шуисте

08:54 | 23.05.2019 | Общество

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Пенза, 23 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев дал ряд поручений по созданию и содержанию тротуаров и пешеходных дорожек в ходе выезда в микрорайон Шуист по обращениям жителей.

Мэр Пензы дал ряд поручений, касающихся тротуаров на Шуисте

Фото: Penza-gorod.ru

В числе первых он рассмотрел возможность обустройства тротуара от улицы 2-й Светлой до больницы №4.

«В прошлом году здесь была отремонтирована проезжая часть. Учитывая необходимость в пешеходной зоне, будем планировать эту работу», — сказал мэр.

Виктор Кувайцев поручил поручил руководителю департаменту ЖКХ Максиму Иванкину взять вопрос на контроль и запланировать разработку проектно-сметной документации.

Также внимание было уделено обустройству дорожки в районе пересечения улиц Чапаева и Клары Цеткин.

«В связи с тем что здесь проходит теплотрасса, в первую очередь следует определить собственника сетей, и их упорядочить, затем подготовить ПСД, определиться с объемом и дальше изыскивать средства, чтобы организовать пешеходную связь», — пояснил глава городской администрации.

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Кроме того, Виктор Кувайцев рассмотрел проблему, связанную с ремонтом проезжей части около дома №44 на улице Клары Цеткин, которая находится в низине, из-за чего покрытие размывается водой.

«На улице Дружбы начались ремонтные работы. Привлечем специалистов подрядной организации, которые посмотрят, какие меры надо предпринять, чтобы вывести воду с этой территории в ближайшие ливнеприемники», — сказал он.

Во время обхода территорий микрорайона мэр также обратил внимание на разрушения пешеходной зоны и бордюров в районе стройплощадки детского сада на улице Макаренко. Он поручил начальнику управления капитального строительства Пензы Игорю Умнову после завершения работ с инженерными сетями проверить качество восстановленного благоустройства, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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