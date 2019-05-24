Мэр Пензы предложил благоустраивать пришкольные территории по наказам избирателей Общество

Пенза, 24 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложить включать работы по благоустройству пришкольных площадок для проведения культурно-массовых мероприятий в план выполнения депутатами гордумы наказов избирателей, в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» или претендовать на получение грантов.

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«С вашим участием проделана масштабная работа по замене оконных блоков, благоустройству прилегающей территории. Помимо этого, надо приводить в порядок площадки школ, где проводятся культурно-массовые мероприятия», — отметил он, обращаясь к народным избранникам в ходе 57-й очередной сессии городской думы в пятницу, 24 мая.

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Кроме того, Виктор Кувайцев остановился на теме ремонта дорог.

Он пояснил, что до момента определения подрядчика, который займется реконструкцией улицы 40 лет Октября по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»), будет выполнен ямочный ремонт.

«Большую часть дорог на данном участке привели в проезжее состояние. В настоящее время выполнен ямочный ремонт на Бригадирском мосту. Оставшийся небольшой участок в этом районе в ближайшее время сотрудники МУП «Пензадормост» приведут в порядок», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.