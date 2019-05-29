В Пензе проведут диагностику танка Т-34, стоящего у музея в качестве памятника Общество

Пенза, 29 мая 2019. PenzaNews. Договоренность о проведении диагностики и дефектовки узлов и агрегатов танка Т-34, стоящего с 1981 года на улице Карла Маркса около краеведческого музея в Пензе в качестве части монумента, достигнута в ходе совещания под руководством министра промышленности, транспорта и инновационной политики региона Михаила Торгашина.

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Участниками обсуждения стали представители пензенских промышленных предприятий. Вместе с министром они осмотрели танк на месте и уточнили детали предстоящей работы.

Как сообщает пресс-служба регионального Минпрома, после диагностики начнутся восстановительные работы, которые, как ожидается, позволят поставить машину на ход.

10 мая в ходе совещания в правительстве губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил отремонтировать танк Т-34. По его мнению, во время торжеств в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне техника могла бы проехать по улицам города.

Монумент «Танк Т-34» установлен в Пензе в 1981 году. Он призван сохранить память о том, что в годы Великой Отечественной войны жители Пензенской области внесли в Фонд обороны страны свыше 129 млн. рублей, на которые была построена танковая колонна «Пензенский комсомолец», а также эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера.

