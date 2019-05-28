Благотворительность и бизнес: без расчета на благодарность Статьи

Пенза, 28 мая 2019. PenzaNews. Желание рассказать в этой статье о том, как пензенский бизнес развивает корпоративную благотворительность, какие направления считает важным поддерживать и с какими трудностями сталкивается, совершенно неожиданно превратилось в трудновыполнимую задачу. Ситуация оказалась парадоксальной: многие из тех, кого общество нередко упрекает в пиаре, не захотели открыто рассказывать в СМИ о своих добрых поступках, придерживаясь принципа «благотворительность любит тишину». Причины в каждом случае, конечно, свои, но можно выделить и общие.

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Во-первых, жертвователи опасаются увеличения потока тех, кто будет обращаться к ним за помощью. Для них это плохо: возможности откликнуться на каждую просьбу нет даже у самой успешной компании, а отказ неизбежно вызывает эмоции, близкие к разочарованию.

Во-вторых, есть риск, что любой разговор на эту тему будет воспринят как банальное хвастовство. Между тем для большинства благотворительность — очень личный и деликатный вопрос. Беседуя об этом с другими, человек будто впускает на свою территорию посторонних, которые могут там «натоптать» и нарушить существующую гармонию.

В качестве третьей причины можно назвать недоверие в широком смысле этого слова. Мы привыкли сомневаться в том, что кто-то может быть бескорыстным и им не движут какие-то скрытые мотивы. Даже если впоследствии этому не находится подтверждения, все равно присутствует некая настороженность, а иногда и раздражение. Согласитесь, человеку сложно позитивно воспринимать успешных людей с «правильными» приоритетами, когда он озабочен лишь тем, как выжить на зарплату — у него просто нет физических и душевных сил задумываться о высоких материях.

Поэтому хочется выразить особую признательность организациям и отдельным людям, которые все же согласились рассказать о том, какой благотворительности они отдают предпочтение и чем руководствуются, когда выбирают, кому именно оказать помощь.

Стоит оговориться, что здесь не будет частных историй. В центре внимания находится скорее то, как конкретная компания рассматривает свой вклад в изменение окружающего мира.

Развитие инфраструктуры для жизни и мотивация к занятиям спортом

В холдинге «Термодом», который, по данным единого реестра застройщиков, лидирует в Пензенской области по объемам ввода жилья по итогам 2018 года, поясняют, что нацелены, безусловно, как и любой субъект бизнеса, на получение прибыли, однако социальная ответственность является неотъемлемой частью корпоративной политики.

Большое внимание уделяется развитию инфраструктуры. В компании уверены, что люди, покупающие жилье в микрорайоне «Город «Спутник», должны иметь возможность устроить ребенка в детсад или школу недалеко от дома, позаниматься на уличных тренажерах, провести свободное время на набережной и поплавать в бассейне. Наверное, по этой причине здесь так много молодежи, хотя в целом население региона стареет.

«В общей сложности в создание инфраструктуры района было вложено более 2 млрд. рублей. Так, на возведение трех детских садов в «Спутнике» «Термодом» направил 116,5 млн. рублей, на строительство школы имени М.Ю. Лермонтова — 1 млрд. рублей. Однако сумма, которую фирма получила за проведенные работы, на сегодняшний день намного меньше. Все коммуникации «Спутника» также созданы «Термодомом». Только на оплату электроэнергии, израсходованной на уличное освещение, до 2018 года ежемесячно уходило около 2 млн. рублей», — уточняют в компании.

Показательная ситуация, связанная со строительным холдингом, произошла в начале мая. Тогда во время приезда в Пензу чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова ему были вручены ключи от квартиры в «Спутнике». В соцсетях сразу прокатилась волна негодования. Одни возмущались тем, что жилью можно было найти другое применение — передать семье с детьми или же инвалиду. Были и те, кто сожалел, что лично им в жизни не довелось получить такого подарка.

В руководстве «Термодома» относятся к произошедшему философски, отдавая себе отчет в том, что недовольные будут всегда. Решение подарить квартиру человеку, вписавшему свое имя в историю российского спорта, рассматривают как вклад компании в продвижение ЗОЖ.

«Мы хотим, чтобы в «Спутнике» было больше спортсменов, чтобы люди видели перед собой пример здорового образа жизни и сами начинали задумываться о своем здоровье», — говорят в холдинге.

Узнать мнение самого Хабиба Нурмагомедова на эту тему не удалось. Попытка связаться с ним через разных людей результата не дала.

Между тем в «Термодоме» сочли необходимым ответить негативно настроенным комментаторам, рассуждавшим о ветеранах, сиротах и людях с ограниченными физическими возможностями. Все они находятся в зоне постоянного внимания. Вот некоторые предоставленные компанией цифры.

С января 2014 года детям-сиротам было передано 447 квартир: 144 — в Пензе, 217 — в Пензенском районе, остальные — в других населенных пунктах области, а также в Саранске. В среднем стоимость жилья составляла 930 тыс. рублей при рыночной в 1 млн. 274 тыс. рублей. В целом за это время льготы предоставлены почти на 154 млн. рублей.

Кроме того, холдинг не забывает о детях, лишенных родительской заботы, которые воспитываются в детдомах и интернатах. Им прежде всего стремятся подарить яркие впечатления. Ежегодно юные гости посещают центр «Город развлечений». Для них организуют игры в лазертаг и занятия на скалодроме. Также устраивают экскурсию по набережной, угощают вкусным обедом и дарят подарки.

Застройщик одним из первых в регионе стал реализовывать квартиры по сертификатам для ветеранов Великой Отечественной войны.

«В разные годы ветеранам предлагались различные условия. Это могли быть и квартиры по сертификату уже с отделкой, скидка, беспроцентная рассрочка на разницу между стоимостью сертификата и выбранным жильем. В общем, условия удобные и выгодные», — отмечают в холдинге.

Помимо этого, в честь тех, кто приближал Великую Победу, на набережной заложили аллею, где каждый год сажают новые деревья. Ветеранам, живущим в Спутнике, дарят персональные подарки, при необходимости помогают в решении житейских вопросов. Им посвящают праздник, на котором они являются почетными гостями. Не обходят вниманием и людей пожилого возраста — их регулярно приглашают на различные мероприятиях в «Спутнике». Для этого организуют бесплатный автобус, питание, дарят подарки, раздают пледы в плохую погоду — это и есть настоящая забота не на словах, а на деле.

Среди многих инициатив, которые поддерживает «Термодом», стоит выделить проект «Добрый шкаф», реализуемый областным отделением Российского детского фонда с использованием средств президентского гранта. Для того чтобы обычные — не малоимущие — семьи могли обмениваться детскими вещами, было безвозмездно предоставлено помещение, которое раньше использовалось в коммерческих целях. Компания сделала необходимый ремонт, частично закупила мебель, оформила вывеску. После открытия «Термодом» продолжает поддерживать проект.

Многое из этого воспринимается как само собой разумеющееся, но для любого действия, сопряженного с вложением ресурсов — материальных, человеческих и других, необходима управленческая воля, в данном случае со стороны руководителя — заслуженного строителя России Рафика Ибрагимова.

Создание инклюзивной среды и реконструкция парка

Другой пензенский застройщик — СГ «Рисан» во главе с Ольгой Канакиной — также занимается благотворительностью. В компании отмечают, что стремятся заботиться о детях, пожилых и других социально незащищенных категориях граждан.

«Мы не просто строим дома. Мы меняем облик города и даем возможность людям жить совсем иначе. Для нас «инклюзивная среда» не пустые слова. Когда мы проектируем свои жилые комплексы, мы всегда думаем о том, как у нас будут жить люди с ограниченными возможностями, насколько им будет комфортно и уютно», — поясняет директор по стратегическому развитию строительной группы «Рисан» Денис Лазарев.

В числе проектов, которые поддерживает компания, он назвал «Квартал Луи» и «Дом Вероники». К тому же, по его словам, в преддверии Дня Победы застройщик подключился к оказанию помощи ветеранам. Так, планируется провести ремонт в квартире участника войны.

«Для нас важны и такие социальные проекты, как изменение городской среды. Мы начали реконструкцию парка имени Ульяновых в Арбеково. Планируем до конца лета закончить ремонт и передать городу и жителям совершенно новый парк, в котором будут красивые пешеходные дорожки, арт-объекты, детские и спортивные площадки. Это будет что-то невероятное — на уровень выше того, что там было прежде», — утверждает Денис Лазарев.

Говорить о ситуациях, когда усилия в социальной сфере приводили вовсе не к той реакции, которая ожидалась, представитель организации не стал, как и предпочел не называть сумму средств, направляемых благополучателям.

Рассуждая на тему того, должен ли каждый заниматься благотворительностью, Денис Лазарев подчеркивает, что это всегда личный выбор.

«Невозможно заставить человека помогать, если он этого не хочет. Каждый должен прийти к этому самостоятельно. Каждая компания и люди, которые стоят за ней, помогают или не помогают исключительно по своим внутренним убеждениям. Мы верим в идеальный мир, в котором более сильные подают руку тем, кому нужна поддержка. Так мы все станем сильнее», — убежден он.

Потребность помогать как характеристика личности

Председатель совета директоров группы компаний «Ростум» Александр Мухин тоже придерживается мнения, что никто ничего никому не должен, если он того не хочет.

«Это выбор каждого, но для меня это характеристика», — говорит он.

Более того, отмечает собеседник, как системная благотворительная деятельность является показателем того, что именно за человек перед тобой находится, так и конкретная личность через свое отношение к тому или иному проекту влияет на желание помочь в его реализации.

По словам Александра Мухина, для него такими ориентирами являются предприниматель, председатель правления «Гражданского Союза» Игорь Зайдман и исполнительный директор этого общественного благотворительного фонда Олег Шарипков: если они принимают решение поддержать какую-то инициативу, то к ней стоит присмотреться повнимательнее. Скорее всего, она заслуживает этого.

В продолжение темы глава совета директоров ГК «Ростум» особо выделяет историю с созданием в Пензе целевого капитала. Его несколько лет назад начал формировать фонд местного сообщества. Все это время за счет полученных денег удается поддерживать проекты энтузиастов, стремящихся улучшить жизнь вокруг себя.

Говоря о корпоративной благотворительности, Александр Мухин уточняет, что позиция группы компаний — взаимодействовать только с некоммерческими организациями, которые занимаются помощью другим на профессиональной основе и могут проследить за честностью расходования денег.

«На мой взгляд, именно такой подход — не работа бизнеса напрямую с гражданами, а оказание благотворительной помощи через НКО — правильный», — подчеркивает он.

Вместе с тем поддержка напрямую не исключается. Но такое решение в «Ростуме» остается за конкретными владельцами бизнеса.

Самым ярким примером из личного опыта Александр Мухин называет свое участие в формировании и становлении благотворительного фонда «Лохматый друг» в Заречном. Он вспоминает, что на начальном этапе пришлось приложить немало усилий, чтобы преодолеть недоверие волонтеров и благополучно разрешить конфликтные ситуации. Затем был выделен земельный участок, появились вольеры.

«Потом предприниматели откликнулись. Кто-то постоянно стал перечислять денежные средства, правда, таких было немного; кто-то разовую помощь оказывал. Мебельщики изготавливали будки. Строители привезли вагончики, специально отделанные так, чтобы в них животные содержались», — рассказывает он.

Наблюдая за деятельностью «Лохматого друга» со стороны, Александр Мухин с удовлетворением отмечает, что сегодня история продолжается и без его непосредственного участия: активисты заботятся о бездомных кошках и собаках и пристраивают их в добрые руки.

Он согласен с тем, что помощь другим — зачастую неблагодарное занятие. Многим непросто принять, что кто-то может действовать без какой-либо политической, финансовой или другой подоплеки, а просто ради того, чтобы жизнь была более позитивной. Кроме того, в современном обществе вообще свойственно осуждать окружающих.

Не только заниматься благотворительностью, но и рассказывать об этом

Отношение к благотворительности постепенно меняется в лучшую сторону. Возможно, по той причине, что число тех, кто когда-либо обращался за помощью в тот или иной фонд или в организацию, у которой есть соответствующий бюджет, растет.

По ощущениям, люди сегодня более адекватно, чем раньше, реагируют на мольбы о сборе денег в соцсетях. Они стараются проверять информацию, делиться полезными контактами, при отсутствии финансовой возможности нередко пытаются находить другой способ поддержать.

Все большее число пензенцев решают оказывать помощь на постоянной основе, при этом каждый выбирает ту сферу, которая ему наиболее близка. Это может быть лечение больных детей, поддержка пожилых, культура, спорт, медицинские исследования, забота о животных и так далее. При желании даже можно найти информацию о том, на что люди жертвуют охотнее.

Но при этом благотворительность пока не является чем-то естественным, само собой разумеющимся, как и разговоры о ней. В этой статье планировалось еще несколько комментариев людей с разной степенью публичности. Предварительно они согласились поделиться своими мыслями. Некоторые затем даже нашли время для встречи, но уже после беседы пошли на попятную. Ну что же, имеют право. Хотя их опыт благотворительной деятельности тоже был показательным, в какой-то мере любопытным и даже поучительным.

В этой ситуации не покидает ощущение, что в нашем обществе что-то не так. Если человек, который своими поступками во имя благополучия других людей однозначно заслуживает доверия, боится предать это огласке, значит, ответственность лежит на всех нас, окружающих. Пожалуй, нужно быть добрее друг к другу, милосерднее и уважать право каждого действовать в соответствии со своими жизненными принципами.

Светлана Полосина