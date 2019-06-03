В Пензе прошел благотворительный спектакль для детей с нарушением слуха Общество

Пенза, 3 июня 2019. PenzaNews. Оператор и провайдер цифровых услуг МТС совместно с благотворительным фондом «Система» показал в центре культуры и досуга Пензы детский инклюзивный театральный спектакль «Простые правила» в рамках всероссийского волонтерского проекта «За гранью тишины».

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Как сообщает пресс-служба МТС в Поволжье, его зрителями стали около 300 юных пензенцев и их родителей.

Представление в доступной форме рассказало о культуре безопасного поведения. В качестве актеров на представлении выступила труппа кукольного театра МТС, которая состоит из волонтеров-сотрудников компании. Спектакль прошел в сопровождении сурдопереводчика, так как большую часть юных зрителей составляли дети с нарушением слуха.

Комментируя мероприятие, директор пензенского филиала МТС Павел Плясенко отметил, что компания не только активно строит сеть на территории Пензенской области, но и заботится об абонентах всех возрастов.

«Современные дошкольники и школьники с ранних лет живут в океане информации, и чтобы по-настоящему полезные и нужные знания в нем не затерялись, их лучше доносить в доступной и интересной детям форме. Готовя сегодняшний спектакль, мы постарались сделать его доступным для всех зрителей, и я надеюсь, что увиденное оставило яркие впечатления у всех, пришедших на наше представление», — сказал он.

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«За гранью тишины» — один из волонтерских проектов МТС, целью которого является предоставление возможности детям с нарушениями слуха приобщиться к миру театрального искусства. Благодаря ему спектакль об интернет-безопасности посмотрели юные жители 19 регионах страны, включая Пензенскую область.

Оператор реализует и другие социальные проекты, в том числе содействует сохранению местных культурных традиций, развитию детского творчества, помогает память о подвигах Великой Отечественной войны. Так, в мае под патронажем МТС состоялась волонтерская акция по благоустройству военного монумента в селе Кижеватово.

Активное развитие в Пензенской области получил проект МТС «Поколение М», объединяющий идею развития детского творчества и благотворительности. В марте 2019 года в Пензе прошел благотворительный концерт с участием финалистов «Голос.Дети» и лучших участников проекта «Поколение М».