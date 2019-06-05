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Пензенские чиновники посетят Ульяновск с ответным визитом

09:31 | 05.06.2019 | Общество

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Пенза, 5 июня 2019. PenzaNews. Сотрудники муниципалитета Пензы посетят Ульяновск с ответным визитом. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Пензенские чиновники посетят Ульяновск с ответным визитом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он поручил первому заместителю главы администрации Пензы сформировать состав делегации.

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«Проведем праздники — День России и День города, согласуем время, и наша делегация посетит город Ульяновск», — пояснил Виктор Кувайцев.

Глава администрации Пензы выразил уверенность, что поддержание тесной связи пойдет на пользу обоим городам.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ульяновская делегация посетила Пензу с однодневным рабочим визитом во вторник, 4 июня. В ее состав вошли глава Ульяновска Сергей Панчин, председатель городской думы Илья Ножечкин, руководители учреждений и ведомств сферы жилищно-коммунального хозяйства, экономики и инвестиций, социальной политики, культуры, образования и спорта.

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