В Пензе в День России вручены госнаграды Общество

Пенза, 12 июня 2019. PenzaNews. Государственные награды вручены выдающимся жителям Пензенской области в ходе церемонии, состоявшейся на Юбилейной площади регионального центра в День России и День города, 12 июня.

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Мероприятие открыл пролог, посвященный Году театра, после чего началась официальная часть.

В ходе нее губернатор Иван Белозерцев акцентировал внимание на успехах региона и на реализации национальных проектов, а также поблагодарил представителей разных отраслей за работу.

«Всех поздравляю с праздниками — с Днем России и с Днем города. Желаю процветания нашей Родине, нашему городу. Счастью, здоровья, любви, благополучия», — сказал он.

После этого губернатор вручил регалии почетного врача России анестезиологу городищенской районной больницы Юсефу Пончееву, заслуженного работника сельского хозяйства — заведующему кафедрой «Селекция, семеноводство и биология растений» Пензенского государственного аграрного университета Виталию Кошеляеву.

Грамоты президента России получили председатель правления реготделения Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев и исполнительный директор благотворительного фонда поддержки социальных и гражданских инициатив «Ветеран», руководитель ГАУ «Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» («РЦЭЦС») Андрей Сакмаев.

Благодарности президента удостоен сменный мастер бумажного производства пензенского предприятия «Маяк» Юрий Кукушкин.

Затем к присутствующим обратился глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, который отметил, что жители города вносят большой вклад в развитие страны.

«Сегодня мы выражаем огромную благодарность нашим землякам старшего поколения, которые работали не покладая рук, создавая сегодняшнее благополучие. На нас ответственность за то, чтобы город жил сегодня, и за его будущее. Мы, дорогие друзья, видим вместе с вами, что Пенза меняется, все больше жителей участвуют в управлении городом», — сказал он.

Виктор Кувайцев вручил медаль «За созидание во благо Пензы» руководителю вокального ансамбля «Домисолька» Юлии Яшиной.

В завершение слово было предоставлено начальнику бюро культуры и туризма городского округа Ланьчжоу китайской провинции Ганьсу Фу Сяоли, который прибыл в Пензу в составе иностранной делегации. Его слова пензенцам передал переводчик.

«Друзей, понимающих друг друга, расстояние только сближает. [...] Сегодня здесь от имени дружественной делегации из Ланьчжоу и от своего имени я хотел бы выразить свои сердечные поздравления по случаю торжественного открытия Дня города Пензы и Дня России. Я хотел бы выразить благодарность друзьям, которые заботятся о развитии — в Ланьчжоу и в Пензе», — сказал он.

Праздник продолжился работой тематических площадок на Юбилейной площади.