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В Пензе празднование Дня России и Дня города завершилось под звуки симфонического оркестра

08:45 | 13.06.2019 | Общество

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Пенза, 13 июня 2019. PenzaNews. Выступление симфонического оркестра губернаторской капеллы и участников московского вокального проекта «Новые голоса» завершило торжества по случаю Дня России и Дня города, прошедшие на Юбилейной площади Пензы в минувшую среду, 12 июня.

В Пензе празднование Дня России и Дня города завершилось под звуки симфонического оркестра. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

За дирижерским пультом стоял заслуженный артист Пензенской области Вячеслав Филиппенков.

В исполнении оркестра и вокалистов столичной группы, в состав которой входят Павел Иванов, Игорь Милюков и Иван Викулов, прозвучали известные музыкальные произведения.

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Финальную композицию сопровождал праздничный фейерверк.

Как сообщается на сайте учреждения культуры «Пензаконцерт», в течение праздничного дня на Юбилейной площади вслед за официальной частью прошел парад колясок, спортивные соревнования, игры для детей, выступление участников проекта «Край талантов», а также состоялся кавер-фестиваль.

В центре города были организованы фестивали сладостей, плова, некоммерческих организаций и другие мероприятия.

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