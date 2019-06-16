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На верхней прогулочной зоне набережной в Пензе начали укладывать плитку

13:18 | 16.06.2019 | Общество

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Пенза, 16 июня 2019. PenzaNews. Рабочие подрядной организации начали укладывать бетонную плитку с гранитным напылением на верхней прогулочной зоне набережной реки Суры в центре Пензы.

На верхней прогулочной зоне набережной в Пензе начали укладывать плитку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Работы по мощению нужно выполнить до конца августа. Погодные условия позволяют», — отметил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев в ходе визита на объект в воскресенье, 16 июня.

Также мэр обратил внимание на состояние георешеток.

«Понятно, что по итогам реализации проекта, после фиксации архитектурных форм на набережной будет хороший газон с автоматическим поливом, но пока нужно поддерживать состояние существующей зеленой зоны в порядке», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

По данным пресс-службы мэрии, работы по реконструкции набережной идут по графику. Специалисты прокладывают коммуникации для обустройства подсветки деревьев, занимаются монтажом поливочного водопровода, слаботочных сетей и оформлением приствольных кругов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 29 ноября 2016 года был заключен муниципальный контракт на выполнение работ в рамках первого этапа капитального ремонта набережной реки Суры в Пензе на 103 млн. 700 тыс. 30 рублей. В роли подрядчика выступило ООО «УК «Возрождение торговый дом». Цена контракта изначально составляла 103,7 млн. рублей, впоследствии она была увеличена до 113 млн. рублей.

30 июля 2018 года был заключен контракт в рамках второго этапа на 100 млн. рублей. Финансирование работ осуществлялось из бюджетов трех уровней, в том числе из федерального в сумме почти 88,5 млн. рублей, так как проект благоустройства набережной победил по итогам рейтингового голосования в рамках формирования комфортной городской среды.

16 апреля 2019 года был заключен муниципальный контракт на выполнение третьего этапа работ по капитальному ремонту набережной реки Суры на сумму 98,8 млн. рублей. В текущем году проект также реализуется по программе формирования комфортной городской среды.

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