Ужесточение требований к ломбардам спровоцировало появление псевдокомиссионных магазинов Общество

Пенза, 21 июня 2019. PenzaNews. Ужесточение требований к ломбардам со стороны Банка России привело к снижению числа законно работающих организаций в этой сфере и массовому возникновению так называемых «комиссионных магазинов». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она пояснила, что с начала 2019 года в Пензе было возбуждено шесть дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.56 КоАП РФ «Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов».

«Пять из них рассмотрено и удовлетворено», — сказала собеседница агентства, уточнив, что общая сумма наложенных штрафов составила 100 тыс. рублей.

Светлана Артамонова добавила, что при проведении соответствующих проверок также уделяется внимание вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

По словам представителя прокуратуры, одно из таких нарушений в «комиссионном магазине» выявлено в Ленинском районе Пензы.

«В отношении индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.56 КоАП РФ «Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов» и ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — пояснила она, уточнив, что также в его адрес внесено представление об устранении нарушений.