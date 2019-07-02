В Пензе в формирование комфортной среды ежегодно удается вовлечь до 100 тыс. человек — мэр Общество

Пенза, 2 июля 2019. PenzaNews. Примерно 100 тыс. человек удается ежегодно вовлечь в реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пензе. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев, который также является региональным координатором проекта «Городская среда», реализуемого партией «Единая Россия».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы только по этим двум нашим проектам [«Поддержка инициатив граждан» и «Наш двор»] получили ситуацию, когда были вовлечены 90–100 тыс. жителей в год в обсуждение программы формирования дворовых территорий, обсуждение дизайн-проектов. […] Главное участие жителей — софинансирование. При их инициативном бюджетировании мы реализовали проекты на 60 млн. рублей за последние три года», — сказал он, выступая с докладом в ходе первого этапа XXVIII конференции реготделения «Единой России» в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 2 июля.

По словам Виктора Кувайцева, в порядок приведено более 150 дворов, что вызвало повышенный запрос на благоустройство.

«Мы многое сегодня делаем для того, чтобы у нас общественно значимые территории приводились в порядок, причем этот проект реализуется на основе рейтингового голосования. Надо отметить отдельно, что мы услышали всех желающих и из пяти территорий, которые были включены в рейтинговое голосование, практически все сегодня охвачены работами», — добавил мэр, уточнив, что по двум они находятся на стадии проектирования.

Читайте также

В Пензе долю дорог в нормативном состоянии до конца года планируется довести до 59%

Виктор Кувайцев обратил особое внимание на необходимость синхронизации проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») и «Формирование комфортной городской среды».

В качестве примера он привел благоустройство дворов, которое предусматривает выполнение ремонта прилегающих дорог либо в этом же, либо в прошлом году.

Мэр Пензы отметил, что, несмотря на прилагаемые усилия, остается большое количество нерешенных вопросов.

«Если говорить про дороги, то мы, успешно реализуя [проект «БКАД»], понимаем на сегодня, что у нас нормативных-то дорог только 53%, то есть у нас работы еще больше, чем мы сделали, с учетом износа ежегодного. Когда мы готовы людям сказать, что мы «зашли» в малоэтажную застройку с дорогами, мы тоже понимаем, насколько это сложно, потому что, как правило, ни в одной из этих территорий нет сопутствующих инженерных коммуникаций», — сказал Виктор Кувайцев.