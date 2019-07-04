На аукцион по капремонту виадука в районе Монтажного вновь никто не заявился Общество

Пенза, 4 июля 2019. PenzaNews. Второй электронный аукцион по выбору подрядчика для проведения капремонта виадука в районе поселка Монтажный, благодаря которому движение автотранспорта из Заречного Пензенской области в направлении федеральной трассы М5 «Урал» осуществляется над железной дорогой, связывающей Москву и Самару, признан несостоявшимся, так как на него не поступило ни одной заявки. Об этом говорится в протоколе, подписанном членами аукционной комиссии 3 июля.

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Начальная (максимальная) цена контракта составляла 100 млн. рублей.

Согласно данным портала госзакупок, источником финансирования выступает бюджет закрытого административно-территориального образования (ЗАТО). Выполнить работы планировалось к середине будущего года по программе «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Заречном Пензенской области на 2015–2020 годы».

Заказчиком выступало МКУ «Управление капитального строительства города Заречного Пензенской области».

Ранее учреждение уже объявляло электронный аукцион на капремонт этого виадука с такой же начальной ценой — 100 млн. рублей. Согласно протоколу от 3 июня, он также был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок от потенциальных подрядчиков.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», капремонт виадука в районе поселка Монтажный является одним из капиталоемких объектов, включенных в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») наряду с Бакунинским мостом, первым этапом реконструкции участка от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной, а также улицей Алой.

По данным регионального Минстроя, в 2019 году в рамках «БКАД» планируется провести ремонт более 124 км автодорог Пензенской агломерации и 14 км автодорог регионального и межмуниципального значения.

Долю дорог агломерации, находящихся в нормативном состоянии, намечено довести до 61,2%; регионального и межмуниципального значения — до 64,5%. Количество мест концентрации ДТП предполагается сократить на 5%.