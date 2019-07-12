Прокуратура добилась смены директора каменского МУПа из-за долгов по зарплате Общество

Каменка, 12 июля 2019. PenzaNews. Директор МУП «Каменское ЖКХ» в Каменском районе Пензенской области, под руководством которого предприятие накопило более 1 млн. рублей долгов по зарплате перед сотрудниками, дисквалифицирован. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Каменская межрайонная прокуратура Пензенской области в апреле 2019 года выявила задолженность по оплате труда перед 83 работниками МУП «Каменское ЖКХ» на сумму свыше 1 млн. рублей. В отношении руководителя предприятия, ранее привлекавшегося к административной ответственности за невыплату заработной платы, прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». Постановлением мирового судьи он оштрафован на 30 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что по заявлениям прокурора мировой судья выдал судебные приказы на взыскание работникам заработной платы.

«Анализ прокурором сложившейся на предприятии ситуации выявил в числе ее причин ненадлежащую организацию должностными лицами работы по взысканию дебиторской задолженности. Например, в адрес одной из организаций, сумма задолженности которой предприятию превышала 6 млн. рублей, были направлены лишь два информационных письма по этому поводу. В связи с этим юрист предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности за ненадлежащую организацию претензионной работы», — сказала Светлана Артамонова.

По ее словам, прокурорская проверка также установила, что в период наличия задолженности по оплате труда перед своими работниками МУП «Каменское ЖКХ» без согласия администрации Каменки заключило с тремя хозяйствующими субъектами договоры уступки права требования денежного долга на сумму более 1,8 млн. рублей, в результате чего денежные средства должника муниципального предприятия были перечислены трем хозяйствующим субъектам, а не МУПу.

«По результатам проверки Каменский межрайонный прокурор [Алексей Шугаров] возбудил в отношении директора МУП «Каменское ЖКХ» дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.35 КоАП РФ «Нарушение порядка согласования при совершении сделки по распоряжению государственным (муниципальным) имуществом». Постановлением мирового судьи руководитель предприятия дисквалифицирован. Постановление вступило в законную силу. В настоящее время назначен новый директор МУП «Каменское ЖКХ». Задолженность по заработной плате перед работниками предприятия полностью погашена», — добавила Светлана Артамонова.