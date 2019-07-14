Жителям Заречного рекомендовано ограничить купание в зоне отдыха «Лесная» Общество

Заречный, 14 июля 2019. PenzaNews. Администрация Заречного Пензенской области рекомендовала местным жителям ограничить купание в пруду на территории зоны отдыха «Лесная».

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«Установлено, что вода водоема в зоне отдыха «Лесная» не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по отдельным микробиологическим показателям», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В нем уточняется, что соответствующие лабораторные исследования проб воды провели специалисты центра гигиены и эпидемиологии №59 ФМБА России.

Ранее пляж в зоне отдыха «Лесная» в Заречном был включен в число 28-ми, к оборудованию которых главное управление МЧС России по Пензенской области не имело претензий.