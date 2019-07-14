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Жителям Заречного рекомендовано ограничить купание в зоне отдыха «Лесная»

10:35 | 14.07.2019 | Общество

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Заречный, 14 июля 2019. PenzaNews. Администрация Заречного Пензенской области рекомендовала местным жителям ограничить купание в пруду на территории зоны отдыха «Лесная».

Жителям Заречного рекомендовано ограничить купание в зоне отдыха «Лесная». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что вода водоема в зоне отдыха «Лесная» не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по отдельным микробиологическим показателям», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В нем уточняется, что соответствующие лабораторные исследования проб воды провели специалисты центра гигиены и эпидемиологии №59 ФМБА России.

Ранее пляж в зоне отдыха «Лесная» в Заречном был включен в число 28-ми, к оборудованию которых главное управление МЧС России по Пензенской области не имело претензий.

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