Мэр Пензы призвал ввести в эксплуатацию новый дом для детей-сирот в кратчайшие сроки Общество

Пенза, 14 июля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев нацелил ответственных лиц оперативно завершить строительство последнего из трех домов для детей-сирот, который должна возвести компания «Пензгорстройзаказчик» по заключенному два года назад контракту.

Фото: Penza-gorod.ru

«Необходимо принять действенные меры, чтобы ввести дом в эксплуатацию в кратчайшие сроки», — поставил он задачу в ходе выезда на место в воскресенье, 14 июля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на данном этапе осуществляется установка оконных блоков, а также выполняются штукатурные работы в помещениях.

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Согласно данным портала госзакупок, 12 мая 2017 года управление капитального строительства Пензы в лице начальника Игоря Умнова и МУП «Пензгорстройзаказчик» в лице директора Вадима Боринштейна заключили муниципальный контракт на строительство в Заре трех домов для детей-сирот по 50 квартир в каждом.

Его цена составила 170 млн. 598 тыс. 750 рублей.

Она была определена исходя из общей площади 150 квартир в соответствии с техническим заданием по 32 тыс. 495 рублей в текущих ценах за 1 кв. метр.

Генподрядчик взял на себя обязательство завершить работы по контракту в три этапа: сдать по 50 квартир до 15 декабря 2017 года, 25 сентября 2018 года и 31 марта 2019 года.

4 октября 2018 года в мэрии в торжественной обстановке были вручены ключи от квартир в первом доме. До конца года было завершено строительство второго.

В феврале 2019 года муниципальное унитарное предприятие «Пензгорстройзаказчик» было преобразовано в акционерное общество.