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Работы по мощению верхней прогулочной зоны на набережной в Пензе выполнены на 30%

14:27 | 14.07.2019 | Общество

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Пенза, 14 июля 2019. PenzaNews. Работы по мощению верхней прогулочной зоны на набережной реки Суры в центре Пензы выполнены на 30%. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев на своей странице в Facebook в воскресенье, 14 июля.

Работы по мощению верхней прогулочной зоны на набережной в Пензе выполнены на 30%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Утром с коллегами проверили, как обновляется набережная реки Суры», — написал он.

Глава городской администрации сопроводил свою публикацию в соцсети фотографиями, сделанными неподалеку от стелы «Росток».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 29 ноября 2016 года был заключен муниципальный контракт на выполнение работ в рамках первого этапа капитального ремонта набережной реки Суры в Пензе на 103 млн. 700 тыс. 30 рублей. В роли подрядчика выступило ООО «УК «Возрождение торговый дом». Цена контракта изначально составляла 103,7 млн. рублей, впоследствии она была увеличена до 113 млн. рублей.

30 июля 2018 года был заключен контракт с ООО «Техстрой» в рамках второго этапа на 100 млн. рублей. Финансирование работ осуществлялось из бюджетов трех уровней, в том числе из федерального в сумме почти 88,5 млн. рублей, так как проект благоустройства набережной победил по итогам рейтингового голосования в рамках формирования комфортной городской среды.

16 апреля 2019 года был заключен муниципальный контракт с ООО «Сигма-стройсервис» на выполнение третьего этапа работ по капитальному ремонту набережной реки Суры на сумму 98,8 млн. рублей. В текущем году проект также реализуется по программе формирования комфортной городской среды.

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