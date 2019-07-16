В Пензе проверят план работы со школьниками после инцидента на Суре Общество

Пенза, 16 июля 2019. PenzaNews. Исполняющий обязанности главы администрации Пензы Сергей Волков поручил провести проверки в сфере обеспечения занятости школьников в период каникул в связи с инцидентом на Суре, где накануне двое подростков без спасательных жилетов оказались в воде из-за перевернувшейся байдарки.

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В ходе совещания в мэрии во вторник, 16 июля, он поручил руководству горспорткомитета организовать проверку реализации плана спортивных мероприятий и работы дворовых тренеров.

Также он призвал сотрудников управления образования Пензы и социальных служб провести рейды по семьям, находящимся в зоне риска, сообщает пресс-служба мэрии.

15 июля сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра вытащили из реки Суры в центральной части областного центра двоих воспитанников секции гребли на байдарках детского морского центра.

Один из них находился в лодке, которая перевернулась. Второй бросился к нему на помощь. Оба были без спасательных жилетов.