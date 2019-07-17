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В Пензенской области за шесть месяцев снято с реализации полтонны некачественного мяса

14:15 | 17.07.2019 | Общество

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Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. 194 партии мясной и птицеводческой продукции общим весом 504 кг, не соответствующей требованиям, снято с реализации в Пензенской области в период с января по июнь 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

В Пензенской области за шесть месяцев снято с реализации полтонны некачественного мяса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, за полгода в рамках мониторинга качества и безопасности товаров исследовано свыше 1,3 тыс. проб мясной и птицеводческой продукции. 5% из них были неудовлетворительными по физико-химическим или микробиологическим показателям.

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Образцов, не соответствующих требованиям по содержанию загрязнителей химической природы, содержанию антибиотиков и ГМО в ходе лабораторного контроля не выявлено.

По всем фактам нарушений выносились постановления о наложении административных взысканий.

Информация о случаях реализации некачественной продукции внесена в модуль государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей, направлена в управление Роспотребнадзора по месту нахождения производителя продукции для принятия мер.

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