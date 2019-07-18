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Фестиваль авторской песни «Хопер» начнется в Сердобском районе 26 июля

09:36 | 18.07.2019 | Общество

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Сердобск, 18 июля 2019. PenzaNews. XIX межрегиональный фестиваль авторской песни «Хопер-2019. Совершенно летний!» состоится вблизи детского лагеря «Солнечная поляна» в селе Куракино Сердобского района Пензенской области с 26 по 28 июля.

Фестиваль авторской песни «Хопер» начнется в Сердобском районе 26 июля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В музыкальную программу включено выступление групп «Летчик Потапов» из Луганска, «Любители этого дела» из Саратова, «Ти-рэйв» из Тамбова, «Порт0» из Заречного, «Слим» и «Анапа» из Сердобска, а также пензенских коллективов, в том числе «Буква», «Джем электрик оркестра», «Джаз бард оркестр», «Бараны в Африке». Кроме того, на фестивале свое творчество представят исполнители Роман Филиппов из Москвы, Людмила Смирнова из Самары и другие барды.

Вместе с тем пока концертная программа полностью не сформирована, поскольку заявки на участие принимаются до 24 июля. Также на фестивале будут представлены мастер-классы, организованы игровые площадки и тир.

Вечером в первый день собравшимся после выступлений артистов будет предложено познакомиться и пообщаться у костра. 28 июля запланирована уборка площадки и прилегающей территории на берегу Хопра.

Также участникам предлагается принять участие в благотворительном сборе в сумме 100 рублей, средства от которого будут направлены на техническое сопровождение организации мероприятия, оплату участия музыкальных коллективов, а также на организацию мероприятий по сохранению экологического благополучия реки.

Как сообщает пресс-служба реготделения РГО, мероприятие даст возможность каждому сделать добровольный и посильный вклад в улучшение состояния природы.

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