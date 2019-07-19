EN
21:34:07 Пятница, 19 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

На благоустройство Чемодановки до 2025 года направят 100 млн. рублей

17:52 | 19.07.2019 | Общество

Печать

Пенза, 19 июля 2019. PenzaNews. Примерно 100 млн. рублей будет направлено до 2025 года на благоустройство села Чемодановка Пензенской области, где в июне произошел конфликт, в результате которого погиб мужчина, часть жителей покинули свои дома, а 28 человек оказались арестованы. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

На благоустройство Чемодановки до 2025 года направят 100 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

За счет этих средств предполагается провести ремонт дорог, а также реконструкцию общественных территорий, школы, участкового пункта полиции и ряда социальных объектов.

Согласно официальным данным, свыше 9,6 млн. рублей выделено из бюджетов трех уровней, в том числе 8,5 млн. рублей — из федерального, на реализацию программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чемодановского сельсовета», в рамках которой предусмотрено благоустройство двух объектов.

Читайте также

Медиарейтинг Белозерцева вырос на фоне событий в Чемодановке

Работы в зоне отдыха «Для всей семьи» выполнены полностью: оборудована многофункциональная спортивная площадка с тренажерами и трибунами, заасфальтированы пешеходные дорожки.

В 2019 году намечено завершить реконструкцию парка и отдыха «Центральный», где ранее были убраны сухие и аварийные деревья, пешеходные дорожки выложены тротуарной плиткой, установлены спортивные тренажеры и игровое детское оборудование. Там планируется разместить новые скамейки, малые архитектурные формы, в том числе скульптуру «Валенки», обустроить тропинки и велодорожку, наладить освещение.

Помимо этого, к учебному году будет капитально отремонтировано три кабинета местной школы, которая вошла в благотворительную программу компании «Транснефть».

Кроме того, к началу августа намечено завершить ремонт дороги на улице Фабричной протяженностью 870 метров. Сумма затрат на эти цели составит 7 млн. рублей.

Загрузка...
Читайте также
Наталья Калязина стала лучшим оператором машинного доения коров в Пензенской области В Каменке вынесен приговор по делу о покушении на кражу дизтоплива из нефтепродуктопровода
В Сердобском районе чиновница получила условный срок за взятку деньгами и алкоголем Время продажи алкоголя в Пензенской области предложено пересмотреть
Житель Никольска подозревается в краже продуктов из пензенского магазина В Нижнеломовском районе суд назначил штрафы участницам драки
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама