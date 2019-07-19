На благоустройство Чемодановки до 2025 года направят 100 млн. рублей Общество

Пенза, 19 июля 2019. PenzaNews. Примерно 100 млн. рублей будет направлено до 2025 года на благоустройство села Чемодановка Пензенской области, где в июне произошел конфликт, в результате которого погиб мужчина, часть жителей покинули свои дома, а 28 человек оказались арестованы. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

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За счет этих средств предполагается провести ремонт дорог, а также реконструкцию общественных территорий, школы, участкового пункта полиции и ряда социальных объектов.

Согласно официальным данным, свыше 9,6 млн. рублей выделено из бюджетов трех уровней, в том числе 8,5 млн. рублей — из федерального, на реализацию программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чемодановского сельсовета», в рамках которой предусмотрено благоустройство двух объектов.

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Работы в зоне отдыха «Для всей семьи» выполнены полностью: оборудована многофункциональная спортивная площадка с тренажерами и трибунами, заасфальтированы пешеходные дорожки.

В 2019 году намечено завершить реконструкцию парка и отдыха «Центральный», где ранее были убраны сухие и аварийные деревья, пешеходные дорожки выложены тротуарной плиткой, установлены спортивные тренажеры и игровое детское оборудование. Там планируется разместить новые скамейки, малые архитектурные формы, в том числе скульптуру «Валенки», обустроить тропинки и велодорожку, наладить освещение.

Помимо этого, к учебному году будет капитально отремонтировано три кабинета местной школы, которая вошла в благотворительную программу компании «Транснефть».

Кроме того, к началу августа намечено завершить ремонт дороги на улице Фабричной протяженностью 870 метров. Сумма затрат на эти цели составит 7 млн. рублей.