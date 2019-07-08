Медиарейтинг Белозерцева вырос на фоне событий в Чемодановке Политика

Пенза, 8 июля 2019. PenzaNews. Медиарейтинг губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева заметно вырос в июне 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией «Медиалогия».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Если в медиарейтинге за май глава региона располагался лишь на 46 месте, то по итогам июня он поднялся сразу на 10-ю строчку.

Количество посвященных ему сообщений в СМИ увеличилось с 3 тыс. 283 до 7 тыс. 801, а медиаиндекс вырос с 12 тыс. 894 пунктов до 57 тыс. 36.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании «Медиалогия», все основные информационные поводы, повлиявшие на позиции пензенского губернатора, связаны с конфликтом в Чемодановке, в результате которого погиб мужчина, часть жителей покинули свои дома, а 28 человек оказались арестованы.

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Так, Иван Белозерцев после случившегося распорядился оказать управлению МВД России по Пензенской области помощь в организации отделения полиции в Чемодановке.

Кроме того, комментируя произошедшую в селе массовую драку, он заявил, что конфликт должен решаться мирным путем, а также сообщил о планах по дальнейшему развитию территории.

В числе других наиболее упоминаемых событий с участием Ивана Белозерцева названа работа делегации во главе с губернатором на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), в ходе которого состоялась, в частности, его встреча с президентом Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани (Vincenzo Trani).

Помимо этого, в поле зрения СМИ попал комментарий главы региона на тему многочисленных проверок бизнеса, которую один из основателей кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков поднял в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

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Также средства массовой информации активно ссылались на запись в «Твиттере» Ивана Белозерцева о том, что пост министра здравоохранения Пензенской области предложен Александру Никишину, занимавшему на тот момент должность главврача больницы имени Н.Н. Бурденко.

Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 51 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета.

Чем выше индекс, тем более позитивно представлен объект в материалах СМИ.