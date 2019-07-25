Виктор Кувайцев поблагодарил бизнес за помощь погорельцам с улицы Галетной Общество

Пенза, 25 июля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев выразил благодарность руководителям коммерческих организаций и индивидуальным предпринимателям, которые оперативно откликнулись на просьбу о помощи людям, оставшимся без крова после пожара в доме №36А на улице Галетной.

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По его словам, пострадавшим предоставлены продуктовые наборы, подушки, одеяла, постельное белье, посуда и другие необходимые вещи.

Виктор Кувайцев уточнил также, что люди размещены в маневренном фонде.

«Спасибо всем, кто участвовал в тушении пожара и поддержал погорельцев. У нас много неравнодушных людей», — написал он на своей странице в Facebook в минувшую среду, 24 июля.

Мэр добавил, что погорельцы не останутся наедине с бедой.

«Сделали все возможное. Людей не бросаем, будем решать вопрос о предоставлении постоянного жилья», — пояснил Виктор Кувайцев.