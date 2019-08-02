Воспитанники спасского детдома присоединились к движению «Зеленая волна» Общество

Пенза, 2 августа 2019. PenzaNews. Воспитанники спасского детского дома поддержали предложение пензенского реготделения Русского географического общества организовать первичную ячейку экологического движения «Зеленая волна» на базе учреждения.

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Встреча подростков, председателя реготделения РГО Игоря Пантюшова и его заместителя Натальи Колыгановой, в ходе которой принято это решение, состоялась в лагере «Радуга», где подростки отдыхают летом, вечером в минувший четверг, 1 августа.

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Воспитанники детдома рассказали о круге своих интересов, которые могли бы успешно сочетаться с молодежными направлениями деятельности географического общества — туризме и охране природы.

Ожидается, что в ближайшее время они начнут проводить мероприятия по охране окружающей среды и направлять свои отчеты в штаб «Зеленой волны».

Как сообщает пресс-служба реготделения РГО, представители общественной организации вновь посетят оздоровительный лагерь 17 августа в рамках акции «География — детям!», которая проводится для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во всех субъектах РФ.