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В Пензе награждены лучшие железнодорожники

17:11 | 02.08.2019 | Общество

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Пенза, 2 августа 2019. PenzaNews. Лучшие работники железнодорожного транспорта награждены в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в пензенской областной филармонии в честь предстоящего профессионального праздника в пятницу, 2 августа.

В Пензе награждены лучшие железнодорожники

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к представителям филиала Куйбышевской железной дороги, губернатор Иван Белозерцев отметил, что почти полтора века отрасль играет ключевую роль в развитии государства.

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«За последние полгода в Пензенской области произошел очень серьезный рост пассажиропотока. С января по июнь он превысил 390 тыс. человек», — отметил глава региона.

Губернатор поблагодарил железнодорожников за их нелегкий труд.

«Мы справились в прошлом году с задачей, когда обеспечили пассажиропоток в Саранск на чемпионат мира по футболу, приняли меры для обеспечения безопасности вокзала Пенза-I, реализовали туристический проект «Ретропоезд», который, я уверен, найдет свое продолжение», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства области.

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