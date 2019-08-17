По итогам медиафорума в Пензе 10 человек пройдут стажировку в федеральных СМИ Общество

Пенза, 17 августа 2019. PenzaNews. Оргкомитет первого всероссийского молодежного медиафорума «MediaАкцент», который пройдет в Пензе в начале сентября, и сформированный им экспертный совет на конкурсной основе отберут десять человек для прохождения стажировки в федеральных СМИ длительностью 7–10 дней.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предполагается, что будет оцениваться активность участников во время мероприятия, а также качество выполнения ими полученных в ходе него заданий.

На базе каких именно федеральных средств массовой информации планируется организовать стажировку, пока не объявлено.

Также не обнародован состав экспертного совета.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», I всероссийский молодежный медиафорум «MediaАкцент» состоится в Пензе с 5 по 7 сентября.

Мероприятие будет организовано при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Ранее Пензенский государственный университет (ПГУ) выиграл грант в размере 3,2 млн. рублей на его проведение.

Программа форума предусматривает работу нескольких тематических площадок, ориентированных на студентов специальностей «Журналистика» и «PR-менеджмент», сотрудников СМИ, а также блогеров, фотографов и молодых людей, интересующихся сферой медиа.

Одна из площадок — «МедиаПовод» — ранее также вошла в число проектов, поддержанных Росмолодежью. На ее подготовку Пензенскому государственному технологическому университету (ПензГТУ) выделено 1,4 млн. рублей.

Кроме того, в рамках медиафорума планируется провести областной фестиваль СМИ «А мы из Пензы», который прежде имел статус самостоятельного мероприятия. Предусмотрено награждение победителей одноименного конкурса журналистских работ.

В состав оргкомитета мероприятия вошли 12 человек. В качестве сопредседателей его возглавили зампред областного правительства Олег Ягов и ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков.