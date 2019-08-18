Обнародована программа всероссийского молодежного медиафорума в Пензе Общество

Пенза, 18 августа 2019. PenzaNews. Программа первого всероссийского молодежного медиафорума «MediaАкцент» стала доступна на сайте Пензенского государственного университета.

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В соответствии с ней, на 4 сентября запланирован заезд участников в гостиничный комплекс «Арт-Пенза», расположенный в селе Рамзай Мокшанского района. Вечером их ждет экскурсия по скульптурному парку «Легенда».

В первый день медиафорума — в четверг, 5 сентября — в фойе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова будет организована выставка инновационных достижений региона.

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На 10.00 намечено торжественное открытие мероприятия, после которого состоится пленарное заседание «Власть и медиа. Новая реальность».

В 12.15 начнется церемония награждения победителей регионального конкурса журналистских работ «А мы из Пензы».

После этого участники медиафорума разделятся в зависимости от интересующего направления журналистики.

Параллельно в двух залах библиотеки планируется организовать секции «Секреты качественного телевидения: искусство репортажа и мастерство ведущего», а также «Как стать успешным блогером». Обсуждение указанных тем намечено завершить к 13.30. В это время участников ждет обед.

Предполагается, что примерно тогда же часть молодых людей покинет библиотеку и будет доставлена в Пензенский государственный технологический университет, где до 20.00 продлится работа площадки «МедиаПовод».

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Вместе с тем в областной библиотеке до конца дня пройдет еще два мероприятия: «Инфорум» Союза журналистов России и секция «Работа с текстом, или чем привлечь современного читателя».

В 18.00 на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» состоится хоккейный матч между сборной Пензенской области и команды российской прессы, а после возвращения в гостиницу — в 21.30 — участников ждет культурная программа.

В пятницу, 6 сентября, в ПензГТУ с 10.00 до 18.00 продолжит работу площадка «МедиаПовод».

В областной библиотеке с 10.00 до 11.30 будет организовано три секции: «PR в госсекторе и бизнесе: продвижение повестки, работа в социальных сетях, реклама», «Мы делаем новости», «Создание уникального контента. Мастерство фото и видео».

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После этого намечено дать старт конкурсной программе и работе с конкретными заданиями, которая до 18.00 будет проходить на базе библиотеки, а с 20.00 до 22.00 — в гостинице.

Заключительный день медиафорума — суббота, 7 сентября — начнется с экскурсии по Пензе.

Пока участники будут знакомиться с достопримечательностями, экспертный совет разберет работы молодых людей и определит победителей.

В 13.00 состоится церемония закрытия, на которой будут подведены итоги мероприятия и вручены сертификаты.

Фамилии спикеров, которые выступят в качестве экспертов, в обнародованной программе не называются.