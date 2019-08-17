Открыта регистрация на всероссийский молодежный медиафорум в Пензе Общество

Пенза, 17 августа 2019. PenzaNews. Регистрация на первый всероссийский молодежный медиафорум «MediaАкцент», который пройдет в Пензе в начале сентября, стала доступна в автоматизированной информационной системе «Молодежь России».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Пройти процедуру предлагается гражданам РФ в возрасте от 18 до 30 лет, проживающим на территории страны, и лицам, приглашенным к участию в отдельных мероприятиях форума. Согласно положению, в порядке исключения по согласованию с оргкомитетом могут быть допущены россияне старше указанного возраста.

Каждый претендент обязан заполнить заявку.

В ней предлагается выбрать одно из шести направлений, в числе которых — печатная, радио-, теле-, фото- и интернет-журналистика, а также блогерство.

Кроме того, необходимо описать свой опыт прохождения стажировок в средствах массовой информации, участия в других медиафорумах и работы в СМИ.

Авторам медиапроектов предлагается указать их название и то, выделялись ли на их реализацию гранты.

Помимо этого, потенциальному участнику следует назвать журналистов, на деятельность которых он ориентируется, чьи материалы старается смотреть, читать или слушать. Также ему необходимо ответить на вопрос, почему именно он должен приехать на форум в Пензу.

Регистрация продлится до 1 сентября.

По итогам отбора каждый, кто направил заявку, получит письмо с положительным или отрицательным решением.

Участники будут прибывать в Пензу в составе делегаций субъектов РФ. Проезд к месту проведения предстоит оплатить направляющей стороне.

Непосредственно участие в медиафоруме будет бесплатным.

Проживание и питание обеспечит оргкомитет. Определено, что молодые люди будут размещены в гостиничном комплексе «Арт-Пенза» в селе Рамзай Мокшанского района, а основные мероприятия пройдут в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

Финансирование всероссийского медиафорума осуществляется консолидированно — за счет средств бюджета Пензенской области, образовательных организаций, внебюджетных источников и грантовой поддержки.

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По итогам медиафорума в Пензе 10 человек пройдут стажировку в федеральных СМИ

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», I всероссийский молодежный медиафорум «MediaАкцент» состоится в Пензе с 5 по 7 сентября.

Мероприятие будет организовано при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Ранее Пензенский государственный университет (ПГУ) выиграл грант в размере 3,2 млн. рублей на его проведение.

Программа форума предусматривает работу нескольких тематических площадок, ориентированных на студентов специальностей «Журналистика» и «PR-менеджмент», сотрудников СМИ, а также блогеров, фотографов и молодых людей, интересующихся сферой медиа.

Одна из площадок — «МедиаПовод» — ранее также вошла в число проектов, поддержанных Росмолодежью. На ее подготовку Пензенскому государственному технологическому университету (ПензГТУ) выделено 1,4 млн. рублей.

Кроме того, в рамках медиафорума планируется провести областной фестиваль СМИ «А мы из Пензы», который прежде имел статус самостоятельного мероприятия. Предусмотрено награждение победителей одноименного конкурса журналистских работ.

В состав оргкомитета мероприятия вошли 12 человек. В качестве сопредседателей его возглавили зампред областного правительства Олег Ягов и ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков.

По итогам медиафорума в Пензе 10 человек пройдут стажировку в федеральных СМИ.