Компенсацию за травму ребенка у памятника Ленину в Пензе выплатит управление ЖКХ Общество

Пенза, 29 августа 2019. PenzaNews. Компенсация морального вреда в размере 30 тыс. рублей за травму мальчика 2008 года рождения, на ногу которого упал элемент подпорной стенки у памятника Владимиру Ленину в центре Пензы, должна быть выплачена матери ребенка не мэрией, а городским управлением ЖКХ. К такому выводу пришла судебная коллегия Пензенского областного суда, пересмотревшая решение Ленинского районного суда Пензы от 13 декабря 2018 года.

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«В своем иске женщина указала, что зимой 2017 года ее сын получил телесные повреждения: он находился на площади в центре города, запрыгнул на одну из плит каменного ограждения у памятника В.И. Ленину, которая не была закреплена и упала ему на ногу», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Она уточнила, что мальчик получил рвано-ушибленную рану и закрытые переломы трех пальцев стопы — ему была наложена гипсовая повязка, ребенок проходил амбулаторное лечение, провел зимние каникулы дома и пропустил городские соревнования по самбо, из-за чего сильно переживал.

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«Суд первой инстанции вынес решение о взыскании с администрации Пензы в пользу истицы, действовавшей в интересах несовершеннолетнего, компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей. В удовлетворении иска к УЖКХ было отказано», — пояснила собеседница агентства.

Наталья Яшина добавила, что на это решение мэрия подала апелляционную жалобу, а прокурор принес представление, поскольку, по их мнению, надлежащим ответчиком по делу является управление ЖКХ Пензы, с чем суд апелляционной инстанции согласился.

В итоге Пензенский областной суд постановил новое решение, которым обязал взыскать эту же сумму с УЖКХ, поскольку именно управление является главным распорядителем средств городского бюджета по отрасли жилищно-коммунального хозяйства и выступает муниципальным заказчиком при осуществлении закупок услуг, в том числе по благоустройству и содержанию территории вблизи памятника В.И. Ленину.