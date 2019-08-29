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Наталья Орейро готова приехать в Сердобск ради встречи с автором адресованного ей послания

14:19 | 29.08.2019 | Общество

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Пенза, 29 августа 2019. PenzaNews. Актриса и певица Наталья Орейро (Natalia Marisa Oreiro Iglesias), которую многие россияне знают по роли Милагрос в популярном сериале «Дикий ангел», готова посетить город Сердобск Пензенской области ради встречи с поклонницей Ольгой Маркеевой, отправившей ей записку в бутылке в 2002 году.

Наталья Орейро готова приехать в Сердобск ради встречи с автором адресованного ей послания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Да, я знаю, нашли бутылку с письмом, и ему 17 лет. Меня это так взволновало! Я с радостью поеду в Сердобск — в следующем году у меня будет тур, я попрошу промоутера, чтобы мы туда заехали», — сказала Наталья Орейро журналистам в Сочи, куда она приглашена в качестве специального гостя фестиваля «Новая волна».

Как отмечается в сюжете телеканала «Муз-ТВ», записку в бутылке нашла Евгения Ошкина, которой с помощью соцсетей удалось разыскать автора послания — Ольгу Маркееву.

Благодаря обсуждению этой истории в интернете о ней узнали журналисты, а затем и зарубежная артистка.

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