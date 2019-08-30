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В Пензе временно отключат светофоры на семи перекрестках

12:26 | 30.08.2019 | Общество

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Пенза, 30 августа 2019. PenzaNews. Временное отключение светофоров на семи перекрестках Пензы запланировано в первую неделю сентября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Пензе временно отключат светофоры на семи перекрестках. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Это связано с проведением специалистами ЗАО «Пензенская горэлектросеть» ремонтных работ, которые связаны с приостановлением электроснабжения.

Ожидается, что отключение в каждом случае будет длиться несколько часов и затронет светофорные объекты на улицах Лермонтова и Маршала Крылова, Циолковского и Беляева, Терновского и Ростовской, Урицкого и Максима Горького, Ново-Тамбовской и переулке Первомайском, а также на проспекте Строителей — в районе нового корпуса пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова и торгового центра «Проспект».

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