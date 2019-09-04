«Пензенская правда» вновь заплатит МИА «Россия сегодня» за интервью и новости о регионе Общество

Пенза, 4 сентября 2019. PenzaNews. Государственное автономное учреждение «Информационный центр «Пензенская правда» в лице главного редактора Павла Шишкина заключило с ФГУП «МИА «Россия сегодня» в лице заместителя главного редактора Дмитрия Груздева договор на 500 тыс. рублей, предполагающий производство и размещение на сайте Ria.ru (сетевое издание РИА Новости) информации о социально-экономической, общественно-политической и этноконфессиональной ситуации в Пензенской области.

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В соответствии со спецификацией, на сайте СМИ должно быть размещено 26 информационных материалов объемом от 800 печатных знаков. Каждое из них обойдется заказчику в 17 тыс. 500 рублей.

Кроме того, предусмотрена публикация одного интервью объемом от 3 тыс. печатных знаков. Его стоимость — 45 тыс. рублей.

Услуги необходимо оказать до 20 декабря 2019 года включительно.

ГАУ заключило данный договор с МИА «Россия сегодня» по процедуре размещения заказа у единственного поставщика.

Как следует из информации в открытых источниках, до последнего времени потребности в этом не было и улаживание формальностей проходило в крайне сжатые сроки: в преддверии выходных — в пятницу, 30 августа — главный редактор Павел Шишкин утвердил внесение соответствующей строки в план закупок учреждения, а в первый же рабочий день — 2 сентября — состоялось подписание договора.

В качестве причины корректировки плана закупок на 2019 год указана «производственная необходимость в подготовке и размещении информационных материалов».

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Денежные средства на данные цели выделяются ГАУ «Информационный центр «Пензенская правда» из регионального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие гражданского общества на 2014–2022 годы» госпрограммы «Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014–2022 годы».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 5 июля 2019 года ГАУ «Информационный центр «Пензенская правда» заключило с ФГУП «МИА «Россия сегодня» как с единственным поставщиком аналогичный договор на 500 тыс. рублей.

Он предусматривал публикацию 26 материалов о социально-экономической, общественно-политической и этноконфессиональной ситуации в Пензенской области и одного интервью на сайте сетевого издания РИА Новости в период до 31 августа 2019 года.

Учредителем государственного автономного учреждения является департамент информационной политики и СМИ Пензенской области, который с 9 августа возглавляет Екатерина Шнайдер. До нее с января 2018 года должность начальника ведомства занимал Олег Синенков.