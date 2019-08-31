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Пензенский губернатор дал интервью МИА «Россия сегодня»

13:50 | 31.08.2019 | Экономика

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Пенза, 31 августа 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал интервью корреспонденту МИА «Россия сегодня» Эдуарду Демьянцу, в котором акцентировал внимание на привлечении инвестиций в регион.

Пензенский губернатор дал интервью МИА «Россия сегодня»

Фото: Pnzreg.ru

Руководитель субъекта федерации отметил, что в первую очередь иностранные и российские бизнесмены проявляют интерес к сельскохозяйственной отрасли.

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Иван Белозерцев привел в качестве примера несколько крупных проектов. В их числе — строительство в Сердобском районе молочно-товарного комплекса полного цикла компанией «Русмолко» в партнерстве с сингапурской Olam International с общим объемом вложений 4,5 млрд. рублей; первая очередь реконструкции производства ООО «Белинский сыродельный завод» при участии Hochland стоимостью 1,5 млрд. рублей; а также создание фирмой Aviagen Turkeys в Никольском районе племенной птицефабрики, предусматривающей возведение площадок для производства и реализации инкубационного яйца индейки, с инвестициями в 2,5 млрд. рублей.

Также губернатор упомянул о деятельности сахарных заводов, в частности, о каменском предприятии «Атмис-сахар», принадлежащем французской компании Sucden, и о введенной в 2018 году в Земетчинском районе площадке для хранения сахарной свеклы, на которой используется американская технология.

Кроме того, Иван Белозерцев поделился информацией о планах по созданию индустриального парка «Мастер» на базе «Сердобского машиностроительного завода», на реконструкцию которого потребуется более 608 млн. рублей, рассказал о ходе строительства компанией «Технокорд» предприятия по глубокой переработке пшеницы и о привлечении резидентов на территорию опережающего развития «Заречный».

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