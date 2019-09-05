УКС направило претензию «Пензгорстройзаказчику» из-за срыва сроков сдачи дома для сирот Общество

Пенза, 5 сентября 2019. PenzaNews. Управление капитального строительства Пензы направило претензию АО «Пензгорстройзаказчик» в связи со срывом сроков сдачи дома для детей-сирот в микрорайоне Заря.

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Комментируя сложившуюся ситуацию, начальник УКСа Игорь Умнов пояснил, что третий дом, который по заключенному в 2017 году контракту требовалось построить до 31 марта 2019 года, в установленный срок не завершен.

«Жилой дом в эксплуатацию не введен, что привело к срыву муниципальной программы и нарушению прав детей-сирот на обеспечение жильем», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сроки завершения работ затянуты из-за отсутствия необходимых материалов и рабочей силы.

По данным городской администрации, управление капитального строительства Пензы 16 и 28 января, а также 11 июня направляло письма и претензии о необходимости активизировать строительство, ситуация выравнивалась, однако в данный момент сроки в очередной раз нарушены.

В новой претензии УКС потребовало в срочном порядке обеспечить стройплощадку материалами и оборудованием, организовать необходимое количество смен для скорейшего ввода объекта в эксплуатацию. Также строительную компанию попросили предоставить подробную информацию о причинах нарушения договорных обязательств с приложением подтверждающих документов и указанием реального срока сдачи жилого дома.

В случае просрочки выполнения обязательств, предусмотренных условиями контракта, генеральный подрядчик должен выплатить муниципальному заказчику пени из расчета примерно 12,5 тыс. рублей в день.

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Согласно данным портала госзакупок, 12 мая 2017 года управление капитального строительства Пензы в лице начальника Игоря Умнова и МУП «Пензгорстройзаказчик» в лице директора Вадима Боринштейна заключили муниципальный контракт на строительство в Заре трех домов для детей-сирот по 50 квартир в каждом.

Его цена составила 170 млн. 598 тыс. 750 рублей.

Она была определена исходя из общей площади 150 квартир в соответствии с техническим заданием по 32 тыс. 495 рублей в текущих ценах за 1 кв. метр.

Генподрядчик взял на себя обязательство завершить работы по контракту в три этапа: сдать по 50 квартир до 15 декабря 2017 года, 25 сентября 2018 года и 31 марта 2019 года.

4 октября 2018 года в мэрии в торжественной обстановке были вручены ключи от квартир в первом доме. До конца года было завершено строительство второго.

В феврале 2019 года муниципальное унитарное предприятие «Пензгорстройзаказчик» было преобразовано в акционерное общество.