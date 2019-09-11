В Пензе разместят информацию о путях объезда Бакунинского моста в период реконструкции Общество

Пенза, 11 сентября 2019. PenzaNews. Щиты с информацией о путях объезда Бакунинского моста, который в ближайшее время будет закрыт на реконструкцию, установят в районе Ахунского переезда, по пути следования к сооружению, а также перед въездом на него.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следует заблаговременно разместить информационные щиты, на которых указать направления для объезда. Они должны быть заметны и читаемы, чтобы жители могли заранее продумать маршрут», — сказал первый заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков, исполняющий обязанности мэра, в ходе совещания.

Также присутствующие обсудили варианты объездных путей и схем движения общественного транспорта.

Кроме того, Сергей Волков обратил внимание на необходимость заранее проинформировать жителей микрорайонов на правом берегу Суры и зареченцев о предстоящих изменениях.

Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты ООО «Автодорога» приступили к выносу инженерных коммуникаций, который предваряет демонтаж моста.

По данным городской администрации, точная дата прекращения движения по сооружению не определена, хотя ранее сообщалось, что это произойдет в воскресенье, 15 сентября.

Теперь планируется, что мост будет закрыт для транспорта в конце следующей недели.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» заключило с ООО «Автодорога» муниципальный контракт на реконструкцию Бакунинского моста через реку Суру и подходов к нему от улицы Урицкого до улицы Злобина.

Его цена составила 900 млн. 256 тыс. 160 рублей. Финансирование будет осуществляться по программе «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015–2021 годы».

Дата завершения работ — 1 сентября 2021 года.