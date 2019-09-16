Утверждена программа празднования Дня города в Кузнецке Общество

Кузнецк, 16 сентября 2019. PenzaNews. Окончательный вариант программы мероприятий в честь День города, который будет отмечаться в Кузнецке Пензенской области 21 сентября, утвержден на заседании оргкомитета.

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Праздник начнется с легкоатлетической эстафеты.

Ее маршрут будет пролегать по улицам Ленина, Молодой Гвардии, Кирова и Московской. Старт и финиш будут расположены на площади у мэрии.

На некоторых участках дорог будет временно приостановлено движение автотранспорта.

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Пятый фестиваль предпринимателей «Наша кузница» начнется в 10.00 и будет проходить на шести площадках. На них планируется задействовать творческие коллективы города, воспитанников спортивных и музыкальных школ.

Планируется, что в вечерней концертной программе примут участие Сергей Войтенко и дуэт «Баян-микс», группы «Классики жанра» и «VIP&Со», вокалисты Иркен Мустафин и Евгения Белоусова.

Праздник завершится фейерверком, сообщает пресс-служба мэрии.