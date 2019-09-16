EN
22:29:11 Понедельник, 16 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Утверждена программа празднования Дня города в Кузнецке

13:20 | 16.09.2019 | Общество

Печать

Кузнецк, 16 сентября 2019. PenzaNews. Окончательный вариант программы мероприятий в честь День города, который будет отмечаться в Кузнецке Пензенской области 21 сентября, утвержден на заседании оргкомитета.

Утверждена программа празднования Дня города в Кузнецке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Праздник начнется с легкоатлетической эстафеты.

Ее маршрут будет пролегать по улицам Ленина, Молодой Гвардии, Кирова и Московской. Старт и финиш будут расположены на площади у мэрии.

На некоторых участках дорог будет временно приостановлено движение автотранспорта.

Читайте также

Около мэрии Кузнецка установят новую доску почета

Пятый фестиваль предпринимателей «Наша кузница» начнется в 10.00 и будет проходить на шести площадках. На них планируется задействовать творческие коллективы города, воспитанников спортивных и музыкальных школ.

Планируется, что в вечерней концертной программе примут участие Сергей Войтенко и дуэт «Баян-микс», группы «Классики жанра» и «VIP&Со», вокалисты Иркен Мустафин и Евгения Белоусова.

Праздник завершится фейерверком, сообщает пресс-служба мэрии.

Загрузка...
Читайте также
Реконструкция проезда под железной дорогой вблизи Бакунинского моста пока не планируется Умнов объяснил, почему Бакунинский мост обойдется вдвое дороже Свердловского
Бакунинский мост в Пензе после реконструкции будет иметь три полосы движения В мэрии Пензы прокомментировали планы по реконструкции улицы Чаадаева
Вступил в силу приговор по делу о мошенничестве в центре психоневрологии и наркологии Житель Пензы помог полицейским задержать нетрезвого водителя
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement