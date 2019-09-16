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Бакунинский мост в Пензе после реконструкции будет иметь три полосы движения

19:35 | 16.09.2019 | Общество

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Пенза, 16 сентября 2019. PenzaNews. Бакунинский мост в Пензе, который в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») планируется демонтировать и возвести заново, будет иметь после реконструкции три полосы движения с возможностью обустройства в дальнейшем четырех, а также пешеходные связи и велодорожку. Об этом сообщил начальник МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» Игорь Умнов.

Бакунинский мост в Пензе после реконструкции будет иметь три полосы движения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Этапы работ построены следующим образом: демонтаж существующей инженерной инфраструктуры, которая находится на мосту. Это электрические сети, газовые сети. [...] Устройство полуостровков», — пояснил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в мэрии в понедельник, 16 сентября.

Игорь Умнов добавил, что после этого будет осуществляться демонтаж дорожной одежды, перильных и барьерных ограждений, а также опор освещения.

«Дальше происходит демонтаж балок с последующим демонтажем опор и всех подземных сооружений», — сказал он.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реконструкция Бакунинского моста в Пензе включена в приоритетный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

В августе 2019 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» заключило с ООО «Автодорога» муниципальный контракт на реконструкцию сооружения и подходов к нему от улицы Урицкого до улицы Злобина. Его цена составила более 900 млн. рублей.

Основные мероприятия, включая демонтаж старых и возведение новых конструкций, запланированы на 2020 год.

Дата завершения работ — 1 сентября 2021 года.

Закрыть Бакунинский мост на реконструкцию планируется 19 сентября.

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