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В Пензе шествие «Бессмертного полка» в 2020 году проведут отдельно от праздничного митинга

14:04 | 17.09.2019 | Общество

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Пенза, 17 сентября 2019. PenzaNews. Шествие участников акции «Бессмертный полк», которое на протяжении нескольких лет являлось частью торжеств вблизи монумента воинской и трудовой славы пензенцев и плавно перетекало в праздничный митинг по случаю Дня Победы, будет проведено в 2020 году как самостоятельное мероприятие. Об этом сообщила начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

В Пензе шествие «Бессмертного полка» в 2020 году проведут отдельно от праздничного митинга. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С каждым годом в нем принимают участие все больше жителей, поэтому акция пройдет по своему плану в другое время. Так будет удобнее и участникам, и организаторам», — сказала она в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 17 сентября.

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Вера Фейгина добавила, что для участников шествия будет проведено отдельное мероприятие, предварительное название которого — «Журавли», сообщает пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным областного правительства, к шествию «Бессмертного полка» в Пензе в день 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне присоединились 43 тыс. человек.

Всего в торжественных мероприятиях у монумента воинской и трудовой славы пензенцев 9 мая 2019 года приняли участие около 80 тыс. человек.

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