«Пензгорстройзаказчик» привлечет нового субподрядчика для строительства дома для сирот Общество

Пенза, 19 сентября 2019. PenzaNews. Акционерное общество «Пензгорстройзаказчик», которое как генеральный подрядчик не выполнило условия муниципального контракта с МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в части ввода в эксплуатацию в микрорайоне Заря последнего из трех многоквартирных домов для детей-сирот до 31 марта 2019 года, сменит субподрядную организацию.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, договор с новым субподрядчиком планируется заключить на следующей неделе.

При этом названия обеих компаний — и той, которая не справилась с поставленной задачей, и той, которая придет ей на смену — не уточняются.

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Согласно данным портала госзакупок, 12 мая 2017 года управление капитального строительства Пензы в лице начальника Игоря Умнова и МУП «Пензгорстройзаказчик» в лице директора Вадима Боринштейна заключили муниципальный контракт на строительство в Заре трех домов для детей-сирот по 50 квартир в каждом.

Его цена составила 170 млн. 598 тыс. 750 рублей.

Она была определена исходя из общей площади 150 квартир в соответствии с техническим заданием по 32 тыс. 495 рублей в текущих ценах за 1 кв. метр.

Генподрядчик взял на себя обязательство завершить работы по контракту в три этапа: сдать по 50 квартир до 15 декабря 2017 года, 25 сентября 2018 года и 31 марта 2019 года.

4 октября 2018 года в мэрии в торжественной обстановке были вручены ключи от квартир в первом доме. До конца года было завершено строительство второго.

В феврале 2019 года муниципальное унитарное предприятие «Пензгорстройзаказчик» было преобразовано в акционерное общество.