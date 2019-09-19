EN
15:42:38 Четверг, 19 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Пензгорстройзаказчик» привлечет нового субподрядчика для строительства дома для сирот

14:15 | 19.09.2019 | Общество

Печать

Пенза, 19 сентября 2019. PenzaNews. Акционерное общество «Пензгорстройзаказчик», которое как генеральный подрядчик не выполнило условия муниципального контракта с МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в части ввода в эксплуатацию в микрорайоне Заря последнего из трех многоквартирных домов для детей-сирот до 31 марта 2019 года, сменит субподрядную организацию.

«Пензгорстройзаказчик» привлечет нового субподрядчика для строительства дома для сирот. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, договор с новым субподрядчиком планируется заключить на следующей неделе.

При этом названия обеих компаний — и той, которая не справилась с поставленной задачей, и той, которая придет ей на смену — не уточняются.

Читайте также

УКС направило претензию «Пензгорстройзаказчику» из-за срыва сроков сдачи дома для сирот

Согласно данным портала госзакупок, 12 мая 2017 года управление капитального строительства Пензы в лице начальника Игоря Умнова и МУП «Пензгорстройзаказчик» в лице директора Вадима Боринштейна заключили муниципальный контракт на строительство в Заре трех домов для детей-сирот по 50 квартир в каждом.

Его цена составила 170 млн. 598 тыс. 750 рублей.

Она была определена исходя из общей площади 150 квартир в соответствии с техническим заданием по 32 тыс. 495 рублей в текущих ценах за 1 кв. метр.

Генподрядчик взял на себя обязательство завершить работы по контракту в три этапа: сдать по 50 квартир до 15 декабря 2017 года, 25 сентября 2018 года и 31 марта 2019 года.

4 октября 2018 года в мэрии в торжественной обстановке были вручены ключи от квартир в первом доме. До конца года было завершено строительство второго.

В феврале 2019 года муниципальное унитарное предприятие «Пензгорстройзаказчик» было преобразовано в акционерное общество.

Загрузка...
Читайте также
Стилиди и Хасанов посетили мероприятия в честь 75-летия онкослужбы Пензенской области В Пензе задержан грабитель, напавший с газовым баллончиком на мужчину в подъезде
В центре «На Ленинградской» разместятся не менее 25 коллективов и объединений — министр В «Т Плюс» заявили о готовности к началу отопительного сезона в Пензе
Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 8 месяцев 2019 года В Пензе задержан подозреваемый в повреждении трех автомобилей
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement