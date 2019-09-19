Завершать строительство дома для сирот в Заре будет «Ремстройсервис»
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Пенза, 19 сентября 2019. PenzaNews. Акционерное общество «Пензгорстройзаказчик» планирует привлечь в качестве субподрядчика ООО «Ремстройсервис» к строительству дома для детей-сирот в микрорайоне Заря города Пензы, сроки ввода которого в эксплуатацию оказались сорваны.
Фото: Penza-gorod.ru
Нюансы, связанные с оформлением необходимых документов, стали главной темой выездного совещания, проведенного на объекте в четверг, 19 сентября.
В нем приняли участие вице-мэр Магомед Агамагомедов, начальник МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» Игорь Умнов, главный инженер АО «Пензгорстройзаказчик» Олег Глухов и директор ООО «Ремстройсервис» Григорий Бондин.
«С выполнением внутренних работ сложностей возникнуть не должно. Главное сейчас — максимально использовать погодные условия, чтобы подвести и подключить инженерные сети, благоустроить прилегающую территорию», — сказал заместитель главы администрации Пензы.
Он поручил в ближайшие дни решить все текущие вопросы для доступа субподрядчика на объект.
«Чтобы в понедельник [23 сентября] рабочие вышли на стройплощадку», — цитирует Магомеда Агамагомедова пресс-служба мэрии.
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Согласно данным портала госзакупок, 12 мая 2017 года управление капитального строительства Пензы в лице начальника Игоря Умнова и МУП «Пензгорстройзаказчик» в лице директора Вадима Боринштейна заключили муниципальный контракт на строительство в Заре трех домов для детей-сирот по 50 квартир в каждом.
Его цена составила 170 млн. 598 тыс. 750 рублей.
Она была определена исходя из общей площади 150 квартир в соответствии с техническим заданием по 32 тыс. 495 рублей в текущих ценах за 1 кв. метр.
Генподрядчик взял на себя обязательство завершить работы по контракту в три этапа: сдать по 50 квартир до 15 декабря 2017 года, 25 сентября 2018 года и 31 марта 2019 года.
4 октября 2018 года в мэрии в торжественной обстановке были вручены ключи от квартир в первом доме. До конца года было завершено строительство второго.
В феврале 2019 года муниципальное унитарное предприятие «Пензгорстройзаказчик» было преобразовано в акционерное общество.