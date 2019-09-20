Туктаров призвал решить вопрос с подземной парковкой в пензенском «Пассаже» Общество

Пенза, 20 сентября 2019. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы седьмого созыва от округа №4 Жиганша Туктаров призвал руководство мэрии найти способ убедить собственника здания торгового центра «Пассаж» использовать нулевой этаж в качестве подземной парковки, как это было изначально предусмотрено проектом.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Когда строился торговый центр, там предполагалась подземная парковка достаточно вместительная. Эта парковка чудесным образом превратилась в торговую площадь», — напомнил он в ходе первой организационной сессии гордумы седьмого созыва при обсуждении планируемого увеличения площади ТЦ «Пассаж» за счет пристроя со стороны улицы Московской.

Читайте также

В Пензе проверят крупные магазины, использующие подземные парковки для торговли

Обращаясь к исполняющему обязанности мэра Пензы Сергею Волкову, Жиганша Туктаров рекомендовал ему обратить внимание на данный факт при рассмотрении вопроса о согласовании увеличения площади застройки земельного участка в центре города для возведения пристроя к «Пассажу».

«Я понимаю, что мы сейчас не можем понудить собственника сделать парковку, как она была ранее запланирована. Но если будет разрешаться вопрос о разрешении на расширение, тогда как-то — устно или как-то — договориться, чтобы парковка была открыта. Мы с вами прекрасно знаем о том, какая ситуация с парковочными местами в центре города», — отметил депутат.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вопрос использования подземных парковок в ряде крупных магазинов на территории Пензы в качестве дополнительных торговых площадей неоднократно поднимался в городской думе, однако на реальное положение дел это никак не повлияло.