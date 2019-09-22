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В Пензе на набережной посадили клены

13:36 | 22.09.2019 | Общество

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Пенза, 22 сентября 2019. PenzaNews. Клены посажены на аллее вдоль верхней прогулочной зоны набережной реки Суры, реконструкция которой продолжается в Пензе.

В Пензе на набережной посадили клены

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба городской администрации, также вокруг некоторых стволов деревьев установлены металлические конструкции, которые послужат основой для лавочек.

Кроме того, рабочие подрядной организации занимаются мощением прогулочной зоны и облицовкой пандуса со стороны Бакунинского моста. Вице-мэр Магомед Агамагомедов, оценивший ход реконструкции в воскресенье, 22 сентября, поручил завершить эти работы до 25 сентября и до конца месяца соответственно.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 29 ноября 2016 года был заключен муниципальный контракт на выполнение работ в рамках первого этапа капитального ремонта набережной реки Суры в Пензе. В качестве подрядчика выступило ООО «УК «Возрождение торговый дом». Цена контракта изначально составляла 103,7 млн. рублей, впоследствии она была увеличена до 113 млн. рублей.

30 июля 2018 года был заключен контракт с ООО «Техстрой» в рамках второго этапа на 100 млн. рублей. Финансирование работ осуществлялось из бюджетов трех уровней, в том числе из федерального в сумме почти 88,5 млн. рублей, так как проект благоустройства набережной победил по итогам рейтингового голосования в рамках реализации проекта по формированию комфортной городской среды.

16 апреля 2019 года был заключен муниципальный контракт с ООО «Сигма-стройсервис» на выполнение третьего этапа работ по капитальному ремонту набережной реки Суры на сумму 98,8 млн. рублей. В текущем году проект также реализуется по программе формирования комфортной городской среды.

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