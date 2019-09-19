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В Пензе подготовят проект строительства развязки через Ахунский переезд

10:29 | 23.09.2019 | Общество

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Пенза, 23 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил разработать проект строительства развязки через Ахунский переезд на 718 км железной дороги перегона «Пенза-II — Селикса».

В Пензе подготовят проект строительства развязки через Ахунский переезд. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нужно готовить проект развязки через Ахунский переезд. [...] Необходимость в этом очень-очень большая. В час пик и в утреннее время и в вечернее время там через железнодорожный переезд всегда скапливается много транспортных средств», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 23 сентября.

Глава региона напомнил, что транспортная проблема в районе Ахунского переезда обострилась после закрытия Бакунинского моста на масштабную реконструкцию.

«Эту задачу тоже нам надо решать. Она сложная, непростая, потребует немало финансовых затрат», — добавил Иван Белозерцев.

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