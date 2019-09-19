В Пензе подготовят проект строительства развязки через Ахунский переезд Общество

Пенза, 23 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил разработать проект строительства развязки через Ахунский переезд на 718 км железной дороги перегона «Пенза-II — Селикса».

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«Нужно готовить проект развязки через Ахунский переезд. [...] Необходимость в этом очень-очень большая. В час пик и в утреннее время и в вечернее время там через железнодорожный переезд всегда скапливается много транспортных средств», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 23 сентября.

Глава региона напомнил, что транспортная проблема в районе Ахунского переезда обострилась после закрытия Бакунинского моста на масштабную реконструкцию.

«Эту задачу тоже нам надо решать. Она сложная, непростая, потребует немало финансовых затрат», — добавил Иван Белозерцев.