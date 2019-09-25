В Пензе автобусы №82с будут останавливаться около подвесного моста Общество

Пенза, 25 сентября 2019. PenzaNews. Дополнительные остановки общественного транспорта будут сделаны возле подвесного Моста дружбы на улице Злобина в Пензе, чтобы там могли выходить пассажиры автобуса №82с, который направлен по новому маршруту из-за реконструкции Бакунинского моста.

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Специалисты департамента ЖКХ Пензы и управления транспорта и связи города с выездом на место проанализировали ситуацию, а также учли обращения жителей города.

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В результате принято решение организовать дополнительные остановки общественного транспорта в районе Моста дружбы — на улице Злобина, 27 и 52А.

Схема организации временных остановок подготовлена и проходит согласование.

После ее утверждения будут установлены дорожные знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса».

Это позволит автобусам маршрута №82с забирать и высаживать пассажиров.