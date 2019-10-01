Левый поворот к Монтажному с трассы М5 запретят с 21 октября Общество

Пенза, 1 октября 2019. PenzaNews. Левый поворот к поселку Монтажный с федеральной трассы М5 «Урал», который водители используют при движении со стороны Чемодановки в направлении Пензы, будет запрещен с понедельника, 21 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для безопасного разворота рекомендуется использовать транспортную развязку при въезде в Пензу на 645 км федеральной дороги», — добавили в учреждении.

В пресс-службе пояснили, что данная мера вводится с целью повышения безопасности на данном участке и ликвидации места концентрации ДТП.

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Обстановка на дороге от Заречного до трассы М5

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», левый поворот к Монтажному с трассы М5 планировалось запретить с 12 августа 2019 года.

После того, как власти Заречного выразили несогласие с данной мерой, принятие решения об организации дорожного движения на этом перекрестке было отложено на неопределенный срок.

При этом 7 октября будет закрыт на капитальный ремонт виадук в районе поселка Монтажный, благодаря которому движение автотранспорта из Заречного Пензенской области в направлении федеральной трассы М5 «Урал» осуществляется над железной дорогой, связывающей Москву и Самару.