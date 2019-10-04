Проект генплана Пензы предусматривает открытие сквозного проезда через рынок — Кувайцев Общество

Пенза, 4 октября 2019. PenzaNews. Проект внесения изменений в генеральный план Пензы, работа над которым в настоящее время продолжается, предусматривает открытие сквозного проезда через Центральный рынок. Об этом сообщил экс-мэр, депутат городской думы седьмого созыва Виктор Кувайцев.

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«У нас проходит процедура актуализации генерального плана города Пензы. Вы знаете, что все изменения, которые вносились, прошли открытые публичные обсуждения. От жителей, от застройщиков просто было много всяких пожеланий. Вот из-за этого актуализация генерального плана немножко задерживается, и вы обратили внимание, что сегодня на заседании часть средств как раз была снята с выполнения этого контракта», — сказал он журналистам после окончания третьей внеочередной сессии гордумы в пятницу, 4 октября.

По словам Виктора Кувайцева, новый вариант генплана предусматривает, что торговая площадь в центре города будет использоваться иначе.

«С учетом изменений, которые будут в генеральном плане, у нас предусмотрено, что эта территория, о которой сегодня говорится, она включена в состав улично-дорожной сети, — пояснил бывший мэр.

Он добавил, что поэтому будет необходимо подготовить проектно-сметную документацию, чтобы после окончания реконструкции Бакунинского моста обеспечить прямой выезд с него на улицу Бакунина в районе улицы Кирова.