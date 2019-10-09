В центре Пензы начат демонтаж фонтана Общество

Пенза, 9 октября 2019. PenzaNews. Рабочие начали демонтаж фонтана на улице Московской в Пензе.

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На месте задействован экскаватор с гидромолотом, при помощи которого осуществляется разрушение подпорной стенки.

Кроме того, большой объем работ связан с изъятием проложенных на Фонтанной площади старых труб.

Параллельно принимаются меры по ограждению территории, на которой после полного демонтажа старого сооружения будет построено новое.

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Виктор Кувайцев показал, как будет выглядеть новый фонтан в Пензе

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 24 декабря 2018 года был заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации для реконструкции фонтана на улице Московской в Пензе с благоустройством прилегающей территории. При ее подготовке учитывалась концепция, разработанная московским КБ «Стрелка».



Позднее стало известно, что на новый фонтан Сбербанк выделит 100 млн. рублей, столько же предусмотрят в региональном бюджете, часть средств изыщет город.

Ожидается, что фонтан будет светомузыкальным, при этом его габариты увеличатся. По словам вице-мэра Магомеда Агамагомедова, по бокам чаши будет обустроено два плоскостных фонтана, работающих в единой системе управления. Вблизи сооружения намечено предусмотреть зоны отдыха для взрослых и детей, обустроить спортивную площадку, установить малые архитектурные формы.

В июле 2019 года Виктор Кувайцев, занимавший на тот момент пост мэра, разместил в своем Instagram видео, дающее представление о том, как будет выглядеть новый фонтан в Пензе.